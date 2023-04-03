Беглов похвалился организацией зачисления детей в первые классы

Правительство Петербурга смогло справиться с ажиотажем вокруг зачисления детей в первые классы, поделился мнением губернатор Александр Беглов входе своего обращения по "Радио России". По его мнению, это целиком и полностью заслуга Смольного.

"Первого апреля в нашем городе стартовал набор в первые классы. Правительству Петербурга удалось снять ажиотаж вокруг этого процесса", — проинформировал радиослушателей Беглов.

Губернатор уточнил, что в первый день заявку через интернет подали более 26 тысяч петербуржцев, в то время как офлайн это сделали не более четырех тысяч человек.

"Хочу подчеркнуть, что дело тут не только в правильной организации процесса — мы существенно сократили дефицит социальных объектов в Петербурге", — похвалил коллег градоначальник.

Также Беглов сообщил, что побывал в минувшую субботу в школе № 199 на улице Оптиков. "Это последний долгострой района, школа примет учеников 1 сентября, — пообещал он. — Всего в этом году Петербург введет рекордное количество школ — 19".

Также в своем выступлении Беглов призвал горожан "к выдержке, спокойствию и бдительности" в связи со взрывом в кафе на Университетской набережной.