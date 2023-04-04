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Новости 14:10

ЗакС хочет пригласить главу петербургского Минюста на заседание парламента

фото ЗакС политика ЗакС хочет пригласить главу петербургского Минюста на заседание парламента

Начальника Главного управления Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти Сергея Феоктистова могут пригласить на пленарное заседание Законодательного собрания, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте парламента. Предполагается, что глава ведомства выступит перед депутатами 19 апреля. 

- Должно быть официальное общение. Должна быть возможность у депутатского корпуса сформулировать вопросы перед важным органом государственной власти, на мой взгляд. Они во многом взаимодействуют с нами, - рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов

Интересующие вопросы парламентариев связаны с оказанием бесплатной юридической помощи населению, порядком рассмотрения обращений от петербуржцев, а также с контролем за деятельностью политических партий. Для Феоктистова этот визит станет первым выступлением в подобном формате. 

Напомним, на прошлом заседании городского парламента выступила с ежегодным докладом уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. 

Константин Леньков


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