Выступление "заступницы" Агапитовой в Мариинском дворце

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Перед депутатами Законодательного собрания Петербурга с ежегодным отчетом выступила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. Главными темами 2022 года она назвала работу по обращениям мобилизованных и переселенцев из новых регионов страны. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Вмешательство контролирующих органов потребовалось практически сразу после начала призыва мобилизованных. Агапитова упомянула случаи, когда сотрудники военкоматов и чиновники районных администраций вместе с муниципалами активно вручали повестки у многоквартирных домов. В Смольном такие отряды называли "группами оповещения". Недавно стало известно, что лишь муниципалы разнесли около 68 тысяч повесток.

- Вы, наверное, помните, что в начале частичной мобилизации в отдельных районах Петербурга были отмечены случаи массового вручения повесток непосредственно около многоквартирных домов. На данное нарушение обратила внимание не только я, но и городская прокуратура. По результатам проверок главам администрации, военным комиссарам города были предъявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, - сказала Агапитова.

Такие предписания получили главы Невского и Калининского районов.

Более 80% "мобилизационных" обращений к Агапитовой были связаны с просьбами о приостановке постановлений о мобилизации и оказании помощи по предоставлению отсрочек. Несмотря на то, что не во всех случаях у заявителей были законные основания для пересмотра решений призывных комиссий, омбудсмен, по ее словам, все равно направляла обращения в уполномоченные органы по каждой заявке. Некоторые решения по мобилизации были пересмотрены.

Агапитова рассказала, что были случаи, когда мужчины, имеющие право на отсрочку, не стали пользоваться такой возможностью. Например, один многодетный отец отказался от положенной ему отсрочки и отправился в зону СВО. Еще один 52-летний петербуржец самостоятельно записался в добровольцы, чтобы пойти служить со своим мобилизованным сыном. По информации Агапитовой, они сейчас находятся в одной части.

Сейчас уполномоченному по правам человека продолжают поступать обращения от участников специальной военной операции, но теперь они связаны с получением положенных выплат.

Еще Агапитова в своем выступлении затронула призыв на срочную службу. В 2022 году в Петербурге призвали 4636 человек. Этот показатель немного не дотягивает до планируемого числа призывников, которое называли власти. За два призыва хотели призвать порядка 5,1 тысячи человек. Почти 28 тысяч молодых людей получили отсрочку. Из них лишь 1260 человек не смогли отправиться служить по состоянию здоровья. Еще 200 призывников - по семейным обстоятельствам и в связи поступлением на службу в МВД и избранием в качестве депутата. Остальные проходили обучение. Также в 2022 году лишь 46 человек добились решения об альтернативной гражданской службе. Агапитова отметила, что за год в два раза увеличилось число жалоб от призывников.

Другая часть выступления была посвящена переселенцам из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных республик и Украины. Несмотря на то, что в Петербурге не организовывали мест размещения беженцев (они были в Ленинградской области), в город прибыло 10 856 человек. От них в аппарат омбудсмена поступило 347 обращений. В них говорилось о проблемах с отсутствием документов для получения услуг и выплат и нехватке денег для первоочередных расходов. Обещанные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей тоже приходилось подолгу ждать, рассказала Агапитова.

За год российский паспорт получили 594 прибывших. Еще четверо граждан Украины получили статус вынужденного переселенца. Почти три тысячи украинцев получили временное убежище в Петербурге.

Отдельно в своем докладе Агапитова упомянула историю фигурантки дела о "фейках" про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК) Александры Скочиленко, которая почти год находится в следственном изоляторе из-за подмены ценников в магазине. Агапитовой поступило около 600 идентичных обращений в ее защиту. Из-за непереносимости глютена Скочиленко не могла нормально питаться в СИЗО № 5. После общения с руководством учреждения удалось организовать трехразовое питание. Рассуждать о соразмерности наказания, которое грозит Скочиленко за пацифистскую акцию, Агапитова не стала.

Вдобавок Агапитова поделилась демографическими данными. В Петербурге на 16% увеличилось количество браков. Чем был вызван такой скачек, омбудсмен не уточнила. Смертность все равно превышает рождаемость.

Под конец доклада Агапитова заострила внимание депутатов на слове "омбудсмен", заимствованном из иностранного языка. Ссылаясь на закон о чрезмерном использовании иностранных слов, она решила поискать аналоги из русского языка.

- Это слово "уполномоченный", "защитник", "посредник" и "заступник". Или "заступница". - добавила Агапитова.

Некоторые все же остались недовольны тем, что важные, по их мнению, темы, не были озвучены. Например, глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник хотел привлечь внимание к проблеме лже-медцентров, которые зазывают пенсионеров на бесплатную диагностику, а потом подложным методом заключают кредитные договора. Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко озадачен невозможностью проводить митинги из-за продления коронавирусных ограничений в городе. В последний раз губернатор Александр Беглов продлил запрет на митинги два дня назад - до 31 мая.

- Очень жалко, что уполномоченный по правам человека не затронул тему ограничения права граждан на свободу собраний и шествий в Санкт-Петербурге. На наш взгляд, это ограничение является неконституционным, ничем не обоснованным и ссылки на ковид уже ни для кого не являются убедительными, - сказал Кононенко.

В полной версии доклада, опубликованной на сайте омбудсмена, тема реализации права на собрания все же упомянута. Всего в 2022 году были поданы 30 уведомлений о проведении массового мероприятия, но удовлетворены лишь два из них. В адрес омбудсмена поступило 20 обращений от задержанных на акциях протеста. Проверка Агапитовой нарушений прав граждан не нашла.

"Доказательства участия граждан в массовом одновременном пребывании в общественном месте были проверены и оценены как достоверные и достаточные, а виновность деяния, являющаяся важнейшим обстоятельством, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, установлена судом", - говорится в отчете.

В остальном парламентарии положительно отзывались о докладе уполномоченного. Как сказал спикер Заксобрания Александр Бельский журналистам, его коллеги "не разочарованы" тем, что поддержали кандидатуру Агапитовой на пост омбудсмена. Напомним, это ее второй доклад в Мариинском дворце в статусе городского уполномоченного по правам человека.

текст: Константин Леньков / фото: Михаил Масленников