В Петербурге на два месяца продлили коронавирусные ограничения

Петербургский губернатор Александр Беглов продлил действие коронавирусных ограничений, впервые введенных в марте 2020 года. Постановление №121 будет действовать до 31 мая. Содержавшиеся в нем прежде положения остались в силе.

Как и прежде, горожанам нельзя проводить пикеты и демонстрации, тогда как ношение масок имеет рекомендательный характер. Под запретом также остается курение кальяна в общественных местах.

Контролировать исполнение постановления вновь поручили вице-губернатору Олегу Эргашеву.