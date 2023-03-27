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В Петербурге на два месяца продлили коронавирусные ограничения

фото ЗакС политика В Петербурге на два месяца продлили коронавирусные ограничения

Петербургский губернатор Александр Беглов продлил действие коронавирусных ограничений, впервые введенных в марте 2020 года. Постановление №121 будет действовать до 31 мая. Содержавшиеся в нем прежде положения остались в силе.

Как и прежде, горожанам нельзя проводить пикеты и демонстрации, тогда как ношение масок имеет рекомендательный характер. Под запретом также остается курение кальяна в общественных местах.

Контролировать исполнение постановления вновь поручили вице-губернатору Олегу Эргашеву.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Эргашев Олег Николаевич




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