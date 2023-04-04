Экс-глава Коми Гайзер отказался от ходатайства об УДО

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный по коррупционному делу, отказался поддержать собственное ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Бежецкого межрайонного суда Тверской области.

"Поэтому производство по материалу было прекращено", - добавили в суде.

Бывший глава региона отбывает 11-летний срок в колонии строгого режима. В 2019 году его признали виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

В прошлом году суд уже отказывался выпустить бывшего чиновника по УДО. Совокупно со всех фигурантов дела Гайзера, которых насчитывается 12 человек, минувшим летом взыскали почти 1,5 млрд рублей.

фото: kremlin.ru