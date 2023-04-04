В петербургском суде задержали активиста, добивавшегося фотосъемки

Конфликт с приставами в здании Кировского районного суда Петербурга обернулся для активиста Ильи Ткаченко задержанием. Как сообщает портал MR7, на него составили протокол по 17.3 КоАП (неисполнение распоряжение судьи или судебного пристава).

Задержанный безуспешно пытался добиться права вести фотосъемку в коридорах суда. Теперь ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Инцидент имел место перед началом очередного заседания по делу Ольги Смирновой, которую преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Ткаченко состоит в одном с ней движении "Мирное сопротивление".