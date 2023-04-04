Сын сбежавшего из-под ареста в Италии губернатора Красноярского края нашёлся в России

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём обнаружился в России, извещают во вторник, 4 апреля, РИА Новости.

Как и его отец ранее, он заявил, что итальянский суд проявил политическую ангажированность и был "готов прогнуться под давлением властей США".

"Я — в России! В сегодняшней международной обстановке, когда с нами "играют без правил", мое возвращение на родину, пусть даже таким "нестандартным" путем, это победа", — считает Артём Усс.

Информация о побеге Артёма Усса появилась 23 марта. Утверждается, что он сломал надетый на него электронный браслет.

Власти США полагают, что губернаторский сын может быть причастен к схемам по обходу антироссийских санкций и отмыванию денег.