Экс-главе "энергетического" комитета Ленобласти предъявили ещё одно обвинение

Бывшему руководителю комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрию Андрееву предъявили ещё одно обвинение: на сей раз речь идёт о статье о превышении должностных полномочий, известили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В СК уточнили, что правоохранители продолжают заниматься расследованием уголовных дел о хищении денег, которые были выделены на госпрограмму "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

Речь идёт об установке "автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов" в областных городах. Ранее силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). Впоследствии главу Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти отправили в СИЗО, а затем Андрееву предъявили обвинение о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и также поместили под стражу.

"В рамках расследования было установлено, что председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области деятельность по реализации указанной государственной программы была выстроена таким образом, что он непосредственно, а также через подчиненных должностных лиц, влиял на осуществление конкурсных процедур, выбор подрядчиков, оказывающих услуги по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов", - прояснили суть разбирательства в областном СК.

Ранее Андреев лишился поста председателя комитета. Вместе с ним в отставку отправили главу областного комитета по строительству.