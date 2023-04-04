Арест Треповой: Обвиняемую в убийстве Татарского отправили в СИЗО

кадр из видео МВД

Обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, петербурженка Дарья Трепова выступала против СВО и ходила на протестные акции. Однако ни с какими политическими силами до недавнего времени тесных контактов не имела, уверяют ее знакомые. Следствие считает, что она принесла взрывное устройство в петербургское кафе, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".

Дарью Трепову отправили в СИЗО до 2 июня. Меру пресечения 4 апреля выбрал Басманный суд Москвы. В столицу девушку этапировали после задержания в Петербурге. Взрыв в Street Bar Food на Васильевском острове, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, расследует центральный аппарат СК. Дело завели по статье "убийство" (ч.2 ст. 105 УК РФ), но менее чем через сутки переквалифицировали на "террористический акт" (ч.3 ст.205 УК РФ). Также Треповой предъявили обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств (ч.4 ст.222.1 УК). Ей грозят 15-20 лет колонии. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы, но женщинам в России его обычно не назначают.

Треповой 26 лет. После школы она училась на медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, однако диплом так и не получила. После задержания бывшей студентки в вузе поспешили заявить, что ее отчислили еще в 2019 году.

В интернете Трепову знают как "Дашу Тыковку". Под этим никнеймом она вела Twitter. Аккаунт в этой соцсети уже недоступен. Также за несколько дней до взрыва в Street Bar Food Трепова удалилась из Instagram**.

Последние три года она работала в секонд-хенде Ambar Vintage на улице Гороховой. Там ее охарактеризовали как "очень спокойную девушку".

Трепова несколько раз участвовала в протестных акциях, подтверждают ее знакомые, в том числе ходила на митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. Одна из подруг обвиняемой сообщила ЗАКС.Ру, что Трепова никогда не волонтерила в команде оппозиционера и тесных связей с "навальнистами" не имела.

- Она выступала против [СВО], ей не нравилась политика Путина, но не было такого, чтобы она с каждым встречным говорила об этом. В соцсетях она иногда делилась политическими новостями, но это были просто репосты. Каких-то злых призывов от нее никогда не было, - добавила знакомая Треповой.





фото из соцсетей Дарьи Треповой

В СМИ и Telegram-каналах Трепову часто представляют как феминистку. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в посвященном Татарскому эфире на канале "Россия 1" даже заявил о намерении внести законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. По словам знакомой Треповой, Дарье действительно близка тема защиты женских прав, однако активность в этом направлении не заходила дальше постов в соцсетях.

- Была ли она участницей феминистского движения? Нет, не была. Но она поддерживала [движение за] права женщин, выступала против домашнего насилия, потому что сама была жертвой парней, с которыми у нее были отношения, - рассказала знакомая Треповой.

Собеседницы ЗАКС.Ру из фем-сообщества подтвердили, что Трепова не была известна им как фем-активистка.

"Коммерсант" обратил внимание на депрессивные посты обвиняемой. Так, в ноябре 2022 года она написала в Twitter, что "думает о самоубийстве от 20 до 150 раз в день" "без нотки жалости к себе".

- Часто были депрессивные мысли, - подтверждает ее знакомая. - Но в разговорах со мной она никогда о суициде не говорила. Наоборот, последний год она активно вела соцсети, фотографировалась - раньше у нее были проблемы с принятием [себя]... Даша изменилась за последние полгода, изменились ее соцсети: стали появляться достаточно провокационные личные фотографии, оголенные. Раньше она была более неформальной, а потом она стала более феминной что ли.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Трепову арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции. Ее муж, сторонник незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрий Рылов получил 9 суток. Позже он уехал из России в Грузию. Не более полугода там прожила и его супруга.

- У них не было отношений в привычном понимании, чтобы они время вместе проводили, - рассказала знакомая Треповой. - У них просто свидания были. Какие у них были отношения в последнее время, я вообще не знаю.

После приезда в Россию Трепова вернулась на работу в Ambar Vintage, но через некоторое время уволилась и переехала в Москву. Знакомая Дарьи вспомнила, что зимой та на некоторое время "пропала" - примерно месяц ничего не постила в социальных сетях. Канал Mash утверждает, что Трепова нашла подработку - необходимо было за вознаграждения выполнять поручения "украинских журналистов". Каналы Shot и "Осторожно, новости", ссылаясь на закрытые источники, уточнили, что завербовавшим ее журналистом мог быть проживающий на Украине бывший лидер московского отделения НБП** (признана экстремистской и запрещена) Роман Попков. Попков в своем канале подтвердил, что общался с Треповой в соцсетях, но информацию о ее вербовке опроверг, напомнив, что у него в Москве остались родные и ему есть чем рисковать.

Согласно версии следствия, взрывчатка находилась в гипсовом бюсте, подаренном Татарскому. Статуэтку в помещение принесла Трепова. "Фонтанка" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что "подарок" девушка привезла из Москвы. Там ей статуэтку якобы передали через простого таксиста.

Момент вручения коробки попал на видео одного из посетителей встречи с Татарским. На нем военкор называет Трепову "Настей" и предлагает сесть рядом с ним. Девушка согласилась. Судя по другому видео, снятому сразу после взрыва, она покидала кафе уже после теракта, одновременно с пострадавшими.

По информации "Фонтанки", у Треповой на поздний вечер 2 апреля был приобретен билет в Бухару. Однако она отправилась не в аэропорт, а в квартиру знакомого своего мужа на севере Петербурга, где и была задержана рано утром. Ее супруг заявил, что Трепову подставили. Он считает, что она не знала о взрывчатке в гипсовом бюсте.

"С Дашей мы общались, она не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находится какое-то устройство которое "позволит получить доступ к человеку" и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда", - сказал Дмитрий Рылов каналу "Можем объяснить".

Сама Трепова в первом видео, опубликованном полицией после задержания, подтвердила, что "принесла туда статуэтку, которая взорвалась". Она также сказала, что была задержана "за пребывание на месте убийства Владлена Татарского". 47news и Mash со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что после взрыва Трепова писала знакомым и говорила задержавшим ее полицейским, что ее "подставили".

*НБП признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Сергей Еремеев

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.