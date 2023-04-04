В зоне СВО погиб петербургский журналист Денис Семенов

Петербургский журналист и блогер Денис Семенов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на его близких и друзей. Последним днем жизни участника боевых действий стало 30 марта.

"Его последним боевым заданием (в составе группы) было вынести тела павших товарищей. Так и погибли, он и еще парнишка с позывным "Тайга". <...> Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска) был у нас в гостях", - рассказала подруга Семенова журналистам.

По словам знавших блогера, в зону конфликта он отправился перед новогодними каникулами с целью помочь "гуманитаркой", но впоследствии решил заключить контракт военнослужащего. Семенов писал тексты для журнала под названием "Ватник" и увлекался стихосложением.

Напомним, что Минобороны с начала военной спецоперации называло официальные цифры боевых потерь лишь дважды. В последний раз это случилось в день объявления частичной мобилизации.