Глава Мурманской области назвал "ошибкой" вступление Финляндии в НАТО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскритиковал решение Финляндии вступить в НАТО и обвинил ее в развале культурных, экономических, партнерских, а также соседских отношений между странами. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале 4 апреля.

"Финляндия вошла в НАТО и тем самым совершила ошибку, развалив культурные, экономические и партнерские отношения. А для нас ещё и соседские. Не могу сказать, что это решение стало для нас сюрпризом. За последний год взаимодействие между Мурманской областью и финскими губерниями сошло на нет", - написал Чибис.

Чибис также упомянул двусторонние отношения между Мурманской областью и Финляндией, о которых, по его мнению, финны "в миг забыли". Губернатор добавил, что пока не получал официального уведомления от "экс-партнеров" о разрыве договоренностей.

"В очередной раз западная политика прицельно разделяет людей, соседей и народы. Хотя ничего нового, но всё равно печально. Теперь будем действовать мы и укреплять границы" - добавил он.

Отметим, что Мурманская область сотрудничает с соседями с конца 80-х годов. В частности, первое соглашение было подписано главой губернии Лапландия и председателем Мурманского облисполкома Юрием Балакшиным в августе 1988 года. В ноябре 1993 года похожее соглашение подписали представитель губернии Оулу и глава областной администрации Евгений Комаров. Договоренности касались сотрудничества в сфере сохранения окружающей среды, в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Напомним, Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля, став 31 страной-участницей Североатлантического альянса. Протяженность сопряженных границ России с западным военно-политическим блоком возросла в два раза - с 1215 км до 2555 км. Финляндия граничит с Карелией, Ленинградской и Мурманской областями.

Константин Леньков