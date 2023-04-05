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Смольный утвердил критерии для зон выступления уличных музыкантов

фото ЗакС политика Смольный утвердил критерии для зон выступления уличных музыкантов

Власти Петербурга регламентировали правила для зон выступления уличных музыкантов. Кроме того, выпущен перечень адресов, где будут проходить согласованные концерты. Данные содержатся в постановлении "Об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге"

Согласно новым критериям, проводить выступления разрешается не более трёх в месяц, а с мощными усилителями — только в Таврическом саду.

В проекте постановления Смольного указывается, что в Центральном районе под концерты утвердили 12 адресов — в том числе, на Невском проспекте, городских набережных, садах и прочих зелёных зонах. Усилители (до 500 кВт) и барабанные установки позволены отныне только на территории Таврического сада.

В регламенте отмечается также, что выступления следует проводить по будням с 9:00 до 22:00, а по выходным — с 12:00 до 22:00.

Городским законом утверждены площадки для концертов: "тихие" — на которых воспрещается использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные инструменты, "умеренные" — где позволена аппаратура суммарной мощностью до 500 Вт и барабаны, "громкие" — возможно использование более мощных инструментов и аппаратуры.

Музыкантам следует подавать заявки на свои выступления не раньше 20 и не позже 10 дней до концерта. Период выступлений может длиться не более 30 дней, а без усиливающей аппаратуры — не более 14. Выступающим разрешается провести концерт на одном и том же месте не ранее чем через 30 дней.


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