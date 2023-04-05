Смольный утвердил критерии для зон выступления уличных музыкантов

Власти Петербурга регламентировали правила для зон выступления уличных музыкантов. Кроме того, выпущен перечень адресов, где будут проходить согласованные концерты. Данные содержатся в постановлении "Об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге"

Согласно новым критериям, проводить выступления разрешается не более трёх в месяц, а с мощными усилителями — только в Таврическом саду.

В проекте постановления Смольного указывается, что в Центральном районе под концерты утвердили 12 адресов — в том числе, на Невском проспекте, городских набережных, садах и прочих зелёных зонах. Усилители (до 500 кВт) и барабанные установки позволены отныне только на территории Таврического сада.

В регламенте отмечается также, что выступления следует проводить по будням с 9:00 до 22:00, а по выходным — с 12:00 до 22:00.

Городским законом утверждены площадки для концертов: "тихие" — на которых воспрещается использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные инструменты, "умеренные" — где позволена аппаратура суммарной мощностью до 500 Вт и барабаны, "громкие" — возможно использование более мощных инструментов и аппаратуры.

Музыкантам следует подавать заявки на свои выступления не раньше 20 и не позже 10 дней до концерта. Период выступлений может длиться не более 30 дней, а без усиливающей аппаратуры — не более 14. Выступающим разрешается провести концерт на одном и том же месте не ранее чем через 30 дней.