В Петербурге осиротевшие студенты смогут рассчитывать на помощь чиновников

Законодательное собрание 5 апреля в третьем, окончательном чтении приняло закон о гарантированном праве на первоочередной прием студентов, потерявших родителей во время обучения, органами государственной власти, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ коснется молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.

"Оказавшись в трагической ситуации, не знают не только о своих правах, но и о необходимости совершения отдельных юридически значимых действий, вынуждены нести, помимо моральных, достаточно существенные финансовые потери", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее петербургский парламент обратился к Государственной думе с предложением предоставлять учащимся вузов, потерявшим родителей, право на бесплатную юридическую помощь.

Константин Леньков