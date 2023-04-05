Парламент Петербурга начал "вычищать" городские законы от ИКМО

Законодательное собрание Петербурга 5 апреля в первом чтении одобрило законопроект, предусматривающий изменения в законодательные акты, которые регулируют проходящие в городе выборы всех уровней, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документы должны привести местные законы в соответствие с федеральным.

Депутат Денис Четырбок рассказал, что изменения носят технический характер. Единоросс назвал самые важные, по его мнению, новеллы: упразднение ИКМО, упразднение института членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, особенности участия в электоральных процессах лиц со статусом иностранного агента, а также проведение многодневного голосования и ограничение агитации в интернете.

Против проекта выступил Михаил Амосов, который раскритиковал многодневное голосование. Он напомнил, как во время выборов председатель одной из территориальных комиссий решил "поработать с документами" в ночное время.

Также Амосов заявил, что считает необходимым прописать в городском законе, что один человек не может быть губернатором больше двух сроков подряд.

Фракция "Справедливая Россия – За правду" не стала поддерживать документ. За проголосовали 34 парламентария. Еще девять человек проголосовали против. На подготовку поправок выделили три недели.

Напомним, формально в Петербурге избирательные комиссии муниципальных образований прекратили свои полномочия с января 2023 года. Их обязанности переданы территориальным избирательным комиссиям.

Константин Леньков