В Петербурге СК предъявил обвинение задержанному за нападение на полицейских и оскорбление верующих

Оперативники центра "Э" вечером 4 апреля задержали в Ленобласти иностранца, разыскиваемого за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД. Поводом для розыска послужил инцидент на Комендантском проспекте, случившийся в конце марта.

Задержанным оказался 43-летний гражданин одного из сопредельных с Россией государств. "Мужчина был задержан на платформе ж/д станции "Невская Дубровка" Всеволожского района Ленинградской области при попытке уехать за пределы региона", - отметили в региональном главке.

Расследованием дела занимается Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК по Петербургу. Задержанному предъявлено обвинение по обеим вменяемым статьям. "Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - уведомили в Следкоме.

По версии следствия, 23 марта на Комендантском проспекте у дома № 39 в ходе дорожного конфликта обвиняемый негативно высказался в адрес оппонента, при этом поделившись негативным мнением о целой религиозной группе. Спустя несколько дней инспекторы ДПС заметили его автомобиль во дворе одного из домов по Комендантскому проспекту и попытались доставить водителя в отдел полиции. В ответ он применил насилие к правоохранителям и скрылся. В предпоследний день марта стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении сбежавшего.