"Противоестественно хайповать на детях": Детский омбудсмен обратился к петербургским СМИ

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время ежегодного доклада перед депутатами Законодательного собрания 5 апреля обвинила СМИ в попытке набрать просмотры, описывая преступления в отношении несовершеннолетних в мельчайших подробностях, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Сегодня время лайков и репостов. Я убеждена, что противоестественно хайповать на детях, - заявила Митянина.

Она отметила, что за каждой подобной историей стоит настоящая трагедия. Митянина призвала уважать права несовершеннолетних.

Другой опасностью для подрастающего поколения детский омбудсмен назвала социальные сети.

О влиянии интернета и соцсетей в частности Анна Митянина говорила и в своем прошлогоднем докладе. Тогда она высказала мнение, что дети меньше общаются с родителями и все больше прислушиваются к мнению блогеров. В докладе по итогам 2022 года уполномоченный по правам детей с сожалением отметила, что, по ее наблюдениям, для несовершеннолетних сейчас кажется более престижным быть успешным блогером, чем дипломированным специалистом.

Константин Леньков