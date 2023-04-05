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Прорывом трубы на Рижском проспекте заинтересовались в СК

фото ЗакС политика Прорывом трубы на Рижском проспекте заинтересовались в СК

Региональное управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти организовало доследственную проверку по факту прорыва трубы с кипятком в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы, информирует пресс-служба СК.

На месте работает следственная группа, сотрудники МЧС, судмедэксперты. По предварительным данным, пострадали 66-летний мужчина и 10-летний мальчик, которые находились в провалившейся в яму с кипятком машине. Они получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По информации СМИ, в результате коммунальной аварии пострадали пять человек. Предварительно, кроме пенсионера и мальчика обварились ещё двое пожарных и мужчина. Рижский проспект и Дровяная улица временно перекрыты.

Фото: ГУ СК по Петербургу и Ленобласти


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