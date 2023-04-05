Открытие первой очереди нового торгового центра в Мурино перенесли на конец года

Первую очередь ТРЦ "ЭкоПарк" в Мурино введут в эксплуатацию в конце текущего года, все остальные откроют в 2025 году, информирует в среду, 5 апреля, пресс-служба компании-оператора комплекса Steit, заявление которой приводит "Коммерсант".

Изначально запуск торгового центра был намечен на лето этого года.

По состоянию на апрель оператору удалось достичь договорённости об аренде 60% площадей в ТРЦ. Внутри здания разместят большой фудмолл, ресторан с открытой террасой и свыше 80 магазинов. Вторая

Как сообщили в компании, к апрелю достигнуты договорённости об аренде более 60% площадей в новом ТРЦ. В нём откроют фудпарк, ресторан с открытой террасой и более 80 магазинов. Вторую очередь комплекса должны запустить в III квартале 2024 года.

"Далее ТРЦ "ЭкоПарк" пополнится зонами edutainment и галереей актуальных российских марок. Новые очереди проекта будут соединены между собой и вписаны в общую концепцию благоустройства, интегрирующую indoor- и outdoor в единое пространство", — объяснила гендиректор Steit Мария Парфененко.

Площадь ТРЦ составит 43 тыс. м2. Ранее сообщалось, что стоимость его строительства будет составлять не менее миллиарда рублей.