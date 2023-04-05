"Ведомости": В Минцифры поступил законопроект о регистрации блогеров как СМИ

На рассмотрение Минцифры поступил законопроект о регулировании деятельности блогеров, сообщили 5 апреля "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия — За правду". Документ был подготовлен депутатами от фракции СРЗП, среди авторов также числится сенатор Сергей Безденежных.

Законопроект предполагает возможность добровольной регистрации блогеров с ежедневной аудиторией более пяти тысяч человек в качестве СМИ. Это позволит распространить на них требования о противодействии "противоправной информации", поскольку высказывания в таких блогах перестанут рассматриваться в качестве личных мнений, отметило издание.

Авторы предлагают внести поправки в закон "О средствах массовой информации" с тем, чтобы позволить приравнять к СМИ страницы с ежесуточной аудиторией более пяти тысяч пользователей. Они также указывают на то, что сейчас законодательство предполагает одинаковое наказание за распространение противоправной информации безотносительно того, на какую по размерам аудиторию было распространено сообщение. При этом ужесточение ответственности для владельцев крупных блогов в СРЗП пока не разработали.

Как уточнили "Ведомости", предложением о регистрации блогеров выступил в декабре 2022 года Совет блогеров. Его основательница Валерия Рытвина заявила изданию, что, благодаря принятию закона, "у блогеров появится возможность более очевидной защиты своего контента авторским правом наравне со СМИ". При этом юрист Антон Рудаков усомнился в том, что документ окажется полезен для блогеров или же даст государству дополнительный инструмент контроля за ними. По его словам, "формально есть определенные нормы, по которым могут блогера привлечь и сейчас", а сами блогеры могут действовать в легальном поле и сейчас.

Ранее стало известно о создании бота в Telegram для жалоб на недобросовестных блогеров.

Фото: pixabay