Актёра Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской райсуд Москвы оштрафовал актёра Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт "Медиазона"*.

Поводом для заведения дела в отношении театрального деятеля послужил видеоролик на YouTube, в котором он поёт пацифистскую песню. Самого Назарова на суде не было.

О преследовании актёра стало известно в конце марта.

В январе СМИ сообщили об увольнении Назарова и его супруги, актрисы Ольги Васильевой, из МХТ имени Чехова. Как рассказывал замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник, увольнению предшествовала беседа актерской четы с художественным руководителем Константином Хабенским.

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Фото: скриншот видео из YouTube-канала Дмитрия Назарова