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Новости 13:27

Актёра Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Актёра Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской райсуд Москвы оштрафовал актёра Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт "Медиазона"*.

Поводом для заведения дела в отношении театрального деятеля послужил видеоролик на YouTube, в котором он поёт пацифистскую песню. Самого Назарова на суде не было.

О преследовании актёра стало известно в конце марта.

В январе СМИ сообщили об увольнении Назарова и его супруги, актрисы Ольги Васильевой, из МХТ имени Чехова. Как рассказывал замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник, увольнению предшествовала беседа актерской четы с художественным руководителем Константином Хабенским.

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Фото: скриншот видео из YouTube-канала Дмитрия Назарова


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