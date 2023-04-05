За март в зоне платной парковки насчитали более 2,5 тысяч машин с закрытыми номерами

Комитет по транспорту подвел 5 апреля итоги работы своих пеших инструкторов в зоне платной парковки в течение марта. Всего за месяц сотрудники ведомства обнаружили более шести тысяч машин с закрытыми номерными знаками или же вовсе без них.

Так, в марте инспекторы очистили в зоне платной парковки номера 2 547 автомобилей от посторонних предметов, которые водители использовали предположительно в стремлении избежать оплаты стоянки. Кроме того, сотрудники комтранса выявили еще 3 794 машины без номерных знаков, о чем уведомили ГИБДД.

В течение месяца сотрудники провели 875 разъяснительных бесед с автовладельцами касательно правил пользования платной парковкой и способов оплаты стоянки. Во второй половине месяца они выявили 1 648 автомобилей на местах для инвалидов, из которых 222 машины не принадлежали гражданам с ограниченными возможностями.

Всего с начала работы пеших инструкторов в начале февраля было выявлено свыше 10 тысяч нарушений, касающихся закрытых или снятых номеров автомобилей, выявлены недостатки в 189 дорожных знаках и 312 паркоматах и проведены 1 667 разъяснительных бесед, сообщили в комтрансе.