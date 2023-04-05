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Комитет по делам ЗАГС продлит на четыре месяца время работы Дворцов бракосочетания

фото ЗакС политика Комитет по делам ЗАГС продлит на четыре месяца время работы Дворцов бракосочетания

Часы работы петербургских Дворцов бракосочетания будут продлены в период с 1 мая по 30 сентября, рассказали 5 апреля в пресс-службе губернатора. Это связано с повышенным спросом на проведение церемоний бракосочетания в эти месяцы.

"Комитетом по делам ЗАГС принято решение с 1 мая 2023 года продлить рабочее время Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания №2 на Фурштатской улице до 23:00", — гласит сообщение Смольного.

В обоих учреждениях последняя церемония бракосочетания будет начинаться в 23:00 и завершаться спустя 20 минут.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в последние годы Петербург "обрел популярность у влюбленных, которые хотят зарегистрировать брак в наших красивейших дворцах". Он пообещал и в дальнейшем развивать свадебный туризм в городе.

В 2022 году количество свадеб, сыгранных в Петербурге жителями других регионов, выросло относительно данных 2021 года на 16 % и составило 31 % от общего количества бракосочетаний. В абсолютных цифрах речь идет о 18 175 браках, заключенных иногородними. Чаще всего в Северной столице женились жители Ленобласти. Без учета последней чаще всего в Петербург приезжали невесты из Москвы и Подмосковья, а также Краснодарского края. В случае с женихами чаще других регистрировали браки жители Кубани, Архангельской и Вологодской областей.

В феврале стало известно о планах Смольного потратить три миллиона рублей на закупку "торжественной мебели" для ЗАГСов в четырех районах города.


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