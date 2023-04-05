Комитет по делам ЗАГС продлит на четыре месяца время работы Дворцов бракосочетания

Часы работы петербургских Дворцов бракосочетания будут продлены в период с 1 мая по 30 сентября, рассказали 5 апреля в пресс-службе губернатора. Это связано с повышенным спросом на проведение церемоний бракосочетания в эти месяцы.

"Комитетом по делам ЗАГС принято решение с 1 мая 2023 года продлить рабочее время Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания №2 на Фурштатской улице до 23:00", — гласит сообщение Смольного.

В обоих учреждениях последняя церемония бракосочетания будет начинаться в 23:00 и завершаться спустя 20 минут.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в последние годы Петербург "обрел популярность у влюбленных, которые хотят зарегистрировать брак в наших красивейших дворцах". Он пообещал и в дальнейшем развивать свадебный туризм в городе.

В 2022 году количество свадеб, сыгранных в Петербурге жителями других регионов, выросло относительно данных 2021 года на 16 % и составило 31 % от общего количества бракосочетаний. В абсолютных цифрах речь идет о 18 175 браках, заключенных иногородними. Чаще всего в Северной столице женились жители Ленобласти. Без учета последней чаще всего в Петербург приезжали невесты из Москвы и Подмосковья, а также Краснодарского края. В случае с женихами чаще других регистрировали браки жители Кубани, Архангельской и Вологодской областей.

В феврале стало известно о планах Смольного потратить три миллиона рублей на закупку "торжественной мебели" для ЗАГСов в четырех районах города.