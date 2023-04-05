СК возбудил уголовное дело из-за прорыва трубы с кипятком, в результате которого пострадали люди

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовного дела из-за коммунальной аварии в Адмиралтейском районе, в результате которой пострадали пять человек, включая десятилетнего мальчика, информирует пресс-служба СК. Прокуратура также поставила ход расследования на контроль.

Дело возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 238 УК).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему", - отчитались в прокуратуре.

Труба с кипятком прорвалась на Дровяной улице недалеко от Рижского утром в среду, 5 апреля. В образовавшуюся промоину попал автомобиль, в котором сидел 66-летний мужчина и двое детей. Во время операции по их спасению пострадали двое сотрудников МЧС. В больницу доставили спасателем, дедушку с внуком и 57-летнего местного жителя.

Без тепла в зоне аварии остаются 275 домов.