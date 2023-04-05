Сенатор Афанасьева выступила за жесткое цензурирование проката зарубежных фильмов

Сенатор Елена Афанасьева заявила 5 апреля о необходимости применять меры цензуры к зарубежным кинолентам, которые могут угрожать суверенитету России. По ее мнению, в этом случае российским властям следует брать пример с Китая, внимательного следящего за распространяемым в стране контентом.

"С 50-х годов многие фильмы на подсознательном уровне формировали неустойчивое отношение гражданина к своему государству и говорили, что свое государство можно предавать", — приводит слова Афанасьевой ТАСС. Сенатор полагает, что российским властям следует "очень внимательно" подходить демонстрируемым в стране лентам и "идти, может быть, даже по пути Китая в какой-то степени, когда присутствует сильнейшая цензура".

Афанасьева отметила, что прокатные удостоверения фильмам должны выдаваться в соответствии с законодательством. В то же время, по ее мнению, киноленты, которые "формируют мнимые, неправильные ценностные ориентиры" и угрожают психологическому здоровью граждан, не должны демонстрироваться в России.

"Можно даже сказать, что я сторонник жесткой цензуры в этом плане", — резюмировала Афанасьева.

Ранее депутат Султан Хамзаев выступил с предложением переводить выплаты от проката западных фильмов на поддержку СВО.

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