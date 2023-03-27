Единоросс Хамзаев предложил направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО

Депутат Султан Хамзаев ("Единая Россия") выступил с предложением обязать кинотеатры направлять выплаты от просмотра западных кинолент не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, сообщило РИА "Новости".

"Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО", — озвучил идею единоросс.

Хамзаев считает, что реализация его идеи позволит кинотеатрам увеличить количество демонстрируемых лент, а государству — "показать вектор" в качестве регулятора.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался в пользу пиратского распространения зарубежного контента в России. С его позицией солидаризировался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В марте Хамзаев успел предложить наказывать за склонение к аборту как за убийство, а также поделился идей о введении ответственности за распространение фейков о работающих на СВО журналистах.