Единоросс Хамзаев предложил наказывать за склонение к аборту как за убийство

Депутат Султан Хамзаев ("Единая Россия") поделился с РИА Новости мнением о том, что ответственность за склонение к абортам должна быть равнозначной ответственности за убийство человека. Заявление прозвучало на следующий день после высказывания депутата Татьяны Буцкой о необходимости "вывести" прерывание беременности из коммерческих клиник, чтобы оно "было видно государству".

"Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека", — озвучил свою позицию Хамзаев.

Единоросс отметил, что в первую очередь его предложение должно касаться женщин, которые не имеют показаний к аборту с медицинской точки зрения. При этом он призвал к ужесточению ответственности за совершение частными клиниками абортов "втемную", без информации об этом.

Также Хамзаев предложил стимулировать выплатами клиники, где будет зафиксировано уменьшение количества абортов.

"Во главе угла должна быть женщина, ее судьба, ее здоровье. И в этих целях государство должно делать все возможное", — объявил он.

Ранее Хамзаев предлагал ввести наказание за фейки о работающих в зоне СВО журналистах и предлагал систематически тестировать чиновников на наркотики.