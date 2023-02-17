Единоросс Хамзаев предложил проверять чиновников на наркотики

Депутат Султан Хамзаев ("Единая Россия") выступил с предложением тестировать чиновников на употребление запрещенных веществ, сообщило 17 февраля РИА "Новости". Свое предложение парламентарий обосновал тем, что сейчас российским государственным деятелям следует сохранять ясность ума.

"Выступаю за систематическое тестирование наших чиновников на предмет потребления наркотиков. В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума", — объявил депутат.

Хамзаев уточнил, что понимает под чиновниками в том числе федеральных министров, а вместе с ними депутатов и сенаторов, а также других лиц, обладающих доступом к гостайне. При проведении исследований он предложил использовать образцы волос, поскольку в них "информация об употребленных наркотиках хранится дольше".

В начале февраля Хамзаев отметился предложением чипировать чиновников, выезжающих на отдых за рубеж. До этого он сочинил заявление в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова о спецоперации на Украине.