Думский единоросс предложил наказывать за фейки о работающих в зоне СВО журналистах

Депутат Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести ответственность за дискредитацию и распространение фейков о журналистах, работающих в зоне спецоперации, сообщило 3 марта РИА "Новости". По мысли парламентария, наказание за это должно быть соразмерно наказанию за дискредитацию и фейки об участниках СВО.

"Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с Министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ", — озвучил идею единоросс. Он также добавил, что сотрудники СМИ должны обладать "информационным иммунитетом" от давления и травли за свою профессиональную деятельность.

Накануне Госдума приняла во втором чтении поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО, включая добровольцев и членов частных военных компаний. О внесении проекта за день до этого сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.