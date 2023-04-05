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Новости 15:37

Бельский: Меры безопасности в Петербурге находятся на очень высоком уровне

фото ЗакС политика Бельский: Меры безопасности в Петербурге находятся на очень высоком уровне

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский высказался об убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) и задержании Дарьи Треповой, которую следствие считает причастной к взрыву в кафе Street Food Bar на Васильевском острове.

- Меры безопасности в городе находятся на очень высоком уровне, - заявил Бельский на брифинге 5 апреля. - То, что задержание произошло в течение быстрого времени, говорит об эффективности тех мер, что мы сделали. Мы уже неоднократно говорили: те средства, которые выделялись в том числе на камеры распознавания лиц, доказывают свою эффективность. 

Председатель городского парламента назвал новость о гибели Татарского печальной.

- Какие бы ни были посылы у людей, которые идут на теракт, теракт - это теракт. Никогда мы этого не поддерживаем. Тем более, если мы говорим, что Владлен находился на передовой со словом, а не оружием. Человек воевал словом, человек показывал, что на самом деле происходит, - сказал Бельский журналистам.

Подробнее об аресте Треповой читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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