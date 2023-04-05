Петербуржец получил условный срок за сообщение о выдуманном теракте

Красногвардейский районный суд приговорил к условному сроку Андрея Васильева по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), уведомила 5 апреля объединенная пресс-служба городских судов. Гражданин был признан виновным в попытке помешать работе гипермаркета "О'Кей".

Как сообщается, причиной для звонка о якобы заложенной бомбе послужил конфликт, разразившийся между Васильевым и сотрудниками гипермаркета на Заневском проспекте, 65. Вечером 30 октября 2021 года работники заподозрили петербуржца в краже товаров. Тот возмутился высказанным подозрениям и решил отомстить, передает события пресс-служба судов.

После этого петербуржец позвонил на номер службы "112" и сообщил о минировании гипермаркета.

В совершенном поступке Васильев раскаялся, вину признал. Суд назначил ему три года условного срока с испытательным сроком длительностью один год. Петербуржец был освобожден из-под стражи немедленно по оглашении приговора.