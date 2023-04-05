ЗакС утвердил треть Общественной палаты Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 марта утвердили треть состава Общественной палаты, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Всего было подано 53 заявки от общественных объединений. Из них в совещательный орган прошел 21 человек.

В новом составе Общественной палаты оказались президент Благотворительного Фонда помощи пожилым людям "Добродомик" Александра Синяк, директор "Ростелеком-Медиа" Юрий Третьяков, отец первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака Анатолий Турчак, который был в предыдущем составе палаты, главред газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих, глава Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие.

Также свои силы попытали активист из Центрального района Ярослав Костров и мундеп из МО "Пороховые" Дмитрий Баклагин. Получить необходимое число голосов у них не получилось. Их кандидатуры поддержали восемь депутатов (за каждого).

Напомним, всего в Общественной палате Петербурга 63 человека. Одну треть уже утвердил парламент, еще одну утверждает губернатор, а оставшихся членов утверждает сама палата. В ее обязанности входит работа с гражданами, НКО и органами власти для решения вопросов экономического и социального развития, а также защита прав и свобод граждан.

Константин Леньков