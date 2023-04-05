Минюст разрешил арестантам иметь при себе очки и видеться с детьми

Министерство юстиции сообщило 5 апреля о внесении изменений в правила внутреннего распорядка СИЗО, колоний и исправительных центров уголовно-исполнительной системы. Текст приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новым правилам, подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут видеться на свиданиях с несовершеннолетними при соблюдении условия о том, что тех будет сопровождать взрослый посетитель. Количество не достигших совершеннолетия посетителей при этом никак не регламентируется.

Перечисленные категории граждан получат право обратиться к руководству учреждения, где содержатся, с просьбой удостоверить свою подпись на заявлении о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, подозреваемые, обвиняемые, осужденных к лишению свободы или же к принудительным работам получают право "иметь при себе очки с пластиковыми или стеклянными линзами, тканевые или пластмассовые футляры для очков".

Также подозреваемым и обвиняемым разрешат подавать через администрацию СИЗО заявления о выдаче или замене паспорта.

Накануне стало известно о том, что ФСИН хочет обязать правозащитников предупреждать о визитах в СИЗО за двое суток.