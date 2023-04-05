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Новости 18:19

Президент УЕФА заявил о сложности допуска российских клубов до соревнований до окончания СВО

фото ЗакС политика Президент УЕФА заявил о сложности допуска российских клубов до соревнований до окончания СВО

Допустить российские футбольные клубы и сборную до международных соревнований в условиях продолжающейся военной спецоперации (СВО) - задача сложная, высказался президент УЕФА Александер Чеферин, чьи слова приводит ТАСС.

"По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить", – озвучил он своё мнение во время пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.

В среду, 5 апреля, Чеферина переизбрали главой УЕФА на очередной срок. На посту президента футбольной организации ему предстоит провести ближайшие 4 года.

Напомним, в сентябре прошлого года Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что Россия не сможет поучаствовать в жеребьёвке чемпионата Европы по футболу 2024 года. Основанием для этого стало февральское решение  УЕФА об отстранении отечественных спортсменов от участия во всех мероприятиях под своей эгидой "до дальнейшего уведомления". 


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