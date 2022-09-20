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Новости 18:12

Россию не допустили до участия в жеребьевке Евро-2024

фото ЗакС политика Россию не допустили до участия в жеребьевке Евро-2024

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте сообщил о том, что Россия не сможет поучаствовать в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года. Основанием для этого стало февральское решение  УЕФА об отстранении российских спортсменов от участия во всех мероприятиях под своей эгидой "до дальнейшего уведомления". В июле апелляцию на это решение отклонил Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

"В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты", - говорится в сообщении РФС.

Жеребьевка Евро-2024 должна состояться 9 октября во Франкфурте.

Февральское решение УЕФА стало ответом на начало военной спецоперации РФ на Украине. Аналогичным образом поступила ФИФА.


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