Украинский флаг сняли с ЛЭП, нависающей над КАД

Специалисты МЭС Северо-Запада сняли жёлто-голубой флаг, который развевался на проводах ЛЭП на 47-м км кольцевой автодороги в течение среды, 5 апреля, информирует "Фонтанка". После инцидента энергетики решили обратиться в правоохранительные органы.

Посторонний предмет в цветах флага Украины повис на высоковольтной линии 330 кВ "Восточная — Ржевская". Для того, чтобы это сделать, пришлось временно отключить сеть. Жителей районов, которых она обеспечивала электричеством, временно переподключили к другой подстанции.

Невзирая на отсутствие проблем с обеспечением граждан энергией, специалисты МЭС Северо-Запада решили обратиться с заявлением в силовые структуры.

Флаг в цветах флага Украины заметили болтающимся на электропроводах автомобилисты, проезжавшие в районе 46-го км КАД.