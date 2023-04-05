Минюст внес в список нежелательных украинскую и немецкую НПО

Министерство юстиции оповестило 5 апреля о включении двух неправительственных организаций в число тех, чья деятельность признана в России нежелательной. Речь идет об украинской НПО "КрымSOS"*, а также о немецкой Solidarus**.

"Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"", — отметили в Минюсте. При этом в ведомстве сослались на решения первого заместителя генпрокурора России.

Ранее стало известно о том, что Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность НПО "КрымSOS"*. В надзорном ведомстве заявили, что украинские правозащитники дискредитируют российскую армию, оспаривают принадлежность Крыма России и стремятся к нарушению территориальной целостности страны. Также им в вину поставили сотрудничество с двумя зарубежными организациями, ранее признанными нежелательными в стране.

*Минюст внес "КрымSOS" в список нежелательных организаций на территории РФ

**Минюст внес Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. ("Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus") в список нежелательных организаций на территории РФ