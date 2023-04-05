КГИОП признал региональным памятником доходный дом Хабловской

Бывший доходный дом жены статского советника Анны Хабловской признан памятником регионального значения, рассказали 5 апреля в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Распоряжение о внесении в реестр здания по улице Жуковского, 59-61, лит. А, отдал глава КГИОП Сергей Макаров.

"Здание построено в 1909-1911 годах гражданским инженером Александром Васильевичем Кенелем для жены статского советника Анны Александровны Хабловской для сдачи внаем. Оно выполнено в стиле модерн с элементами неоклассицизма", — поведали в КГИОП.

В комитете уточнили, что до наших времен сохранились архитектурно-художественное и объемно-пространственное решения фасадов, а заодно и помещения с исторической отделкой, включая парадную лестницу.

В наши дни в здании располагаются центр социальной помощи семье и детям Центрального района, отдел психолого-педагогической профилактики правонарушений и зависимого поведения детей и подростков и ряд иных организаций.

Ранее появилась информация о возможности исключения из регионального списка памятников деревянной дачи Циммермана.

Фото: www.kgiop.gov.spb.ru