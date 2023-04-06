Петербург перечислит 45 миллионов рублей НКО, связанным с выпуском и распространением газет

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении средств НКО, занимающимся выпуском, распространением и тиражированием общественно-политических газет, сообщила 6 апреля пресс-служба градоначальника. В 2023 году на субсидии подобным организациям планируется потратить 45 миллионов рублей.

Деньги будут переводиться НКО в качестве возмещения понесенных ими затрат. Субсидии будут выделяться на конкурсной основе, уведомили в Смольном. Такая мера преследует цель облегчить доступ к информации петербуржцам, "которые не имеют возможности самостоятельно подписаться на городские издания".

Ранее стало известно о планах городского комитета по печати потратить 536,6 тысячи рублей на мониторинг средств массовой информации, которые освещают "развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти". Среди газет для мониторинга в Смольном упомянули "Мой район", который уже несколько лет существует без бумажной версии.