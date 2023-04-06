В Адмиралтейском районе выбрали 17 мест для выступлений уличных музыкантов

Администрация Адмиралтейского района представила проект распоряжения с перечнем мест, разрешенных для выступлений уличных музыкантов. Документ опубликован 6 апреля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно тексту проекта, предлагаемые территории можно разделить в соответствии с условиями, налагаемыми на выступающих. Так, исполнителям запрещено использовать ударные инструменты и звукоусиливающую аппаратуру суммарной мощностью свыше 1 квт на 12 площадках в районе. Это Никольский сквер с территорией у Красногвардейского моста, Воскресенский, Рахманиновский и Театральный скверы, сквер Лидии Клемент и скверы на улице Декабристов у дома 55-57, на Клинском проспекте и на улице Циолковского. Также речь идет о саде Олимпия, саде имени Валентина Пикуля, площади Тургенева и Конногвардейском бульваре.

Эти же территории планируется закрыть для проведения выставок. Играть здесь музыкантам разрешат в промежутке между 10:00 и 20:00.

Игра на ударных и использование звукоусилителей мощностью свыше 1 квт разрешается в Багратионовском сквере и в сквере на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Никакие требования не будут предъявляться к музыкантам, выступающим в парке "Екатерингоф". В случае с Исаакиевской и Сенатской площадями потребуется согласование в особом порядке. На всех перечисленных здесь площадках планируется разрешить выступления между 08:00 и 22:00.

Накануне списки мест, предполагаемых для выступлений музыкантов, огласили администрации Центрального и Курортного районов Петербурга.