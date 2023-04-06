Песков: У России "нет иных путей", кроме продолжения СВО

Позиция официального Киева не оставляет Москве иного выбора, кроме продолжения спецоперации в Донбассе, следует из сделанного 6 апреля заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В своем комментарии журналистам Песков посетовал, что в настоящий момент Украине "не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования".

"Исходя из той позиции, официальной и неофициальной, которая декларируется из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Слова представителя Кремля прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он считает Китай способным уговорить Россию на переговоры с Украиной.

Неделей ранее Песков заявил, что противостояние России и Запада будет затяжным.