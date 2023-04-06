Слуцкий объявил о планах создания нейросети "Жириновский"

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы 6 апреля посвятил коллег в планы создания нейросети "Жириновский". По утверждению депутата, она будет моделировать позицию умершего год назад основателя партии по актуальным сейчас вопросам.

С трибуны в зале заседаний Слуцкий поведал о запуске "проекта политического алгоритма "Жириновский"". Он уточнил, что к разработке алгоритма партия привлекает "талантливую молодежь", мыслящую в русле идей Жириновского, и выразил уверенность в успешности проекта.

"Это проект в сфере искусственного интеллекта, новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России, в отношении той или иной проблемы, животрепещущей как в сфере внешней политики России, так и внутри страны", — объявил Слуцкий.

В официальном Telegram-канале ЛДПР, в свою очередь, рассказали о планах оцифровать к следующей годовщине смерти Жириновского его выступления, письма и комментарии. "На их базе будет создана первая в мире политическая нейросеть "Жириновский". Опираясь на эту базу данных, цифровой алгоритм сможет давать советы, оценки и новые прогнозы развития ситуации в России и мире", — уточнили партийцы.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Утром в четверг на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник.