Памятник Жириновскому открыли на кладбище в Москве

В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщили в пресс-службе партии. Событие приурочено к первой годовщине со дня смерти политика.

"В первую годовщину после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновскому на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник", — уведомили в ЛДПР и рассказали о надписях на постаменте.

Согласно сообщению партийцев, на камне оказалась выгравирована надпись "Я буду защищать русских!" и ответ Жириновского на вопрос о том, что бы он сказал, оказавшись перед Богом. "Я не хочу здесь лежать в райском саду, — гласит текст. — Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

В сентябре стало известно о присвоении имени Жириновского одной из безымянных улиц в Москве. В Петербурге ЛДПР также добивалась увековечения имени своего лидера в топонимике, но в своем начинании не преуспела.

Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля прошлого года. Политику было 75 лет.

Фото: Telegram-канал ЛДПР