Госдума совместно с правительством подготовят поправки в Семейный кодекс

В Государственной думе создадут совместную с правительством рабочую группу по доработке поправок в Семейный кодекс, объявил на пленарном заседании 6 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки будут готовиться в целях защиты интересов детей.

Володин напомнил о внесенном ранее законопроекте, направленном на приоритет воспитания в семье и защиту интересов ребенка.

"Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками, дедушками, дядями и тетями", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер оповестил коллег о том, что обсуждал накануне вопрос создания рабочей группы с вице-премьером Татьяной Голиковой. По его словам, она поддержала инициативу. Со стороны парламента рабочую группу возглавит первый зампред Госдумы Александр Жуков.

В минувшем ноябре стало известно о желании ряда сенаторов дополнить Семейный кодекс такими понятиями, как "традиционные семейные ценности" и "фактический воспитатель".