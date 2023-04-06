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Новости 15:46

В Петербурге задержали водителя машины с номерами АТП "Смольнинское"

фото ЗакС политика В Петербурге задержали водителя машины с номерами АТП "Смольнинское"

Петербургские правоохранители 6 апреля задержали водителя автомобиля с номерами, закрепленными за городским правительством, передает "Фонтанка". На мужчину ранее пожаловалась школьница: согласно жалобе, на севере города ее заманивал в машину мужчина, сидевший в салоне со спущенными штанами.

Работающий на АТП "Смольнинское" задержанный, по сведениям издания, перевозит на черной Toyota Camry руководство одного из подразделений петербургской администрации.

Водителя увезли на допрос. В полицию на него заявила мать 12-летней девочки.


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