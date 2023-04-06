В Смольном хотят нарастить объемы восстановления Мариуполя

В следующем году Петербург планирует увеличить объемы строительных и восстановительных работ в Мариуполе на территории Донбасса, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании штаба по реализации специального инфраструктурного проекта под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Мы заложили в план увеличение объёмов строительных и восстановительных работ", — приводит пресс-служба Беглова его слова, сказанные на заседании по видеосвязи. Градоначальник перечислил ряд объектов, ввод которых намечен на 2024 год. В основном, речь идет о медицинских учреждениях, а также о пожарной части, общественной бане, двух многоквартирных домах, гостинице и других зданиях, следует из его рассказа.

В целом, по утверждению Беглова, работы ведутся в соответствии с планом и по согласованию с "коллегами из администрации Мариуполя и с руководством ДНР". Всего запланировано около 70 мероприятий, из которых 44 приходится на ремонтно-восстановительные работы зданий.

Месяцем ранее Беглов уже рассказывал о планах расширения программы помощи Мариуполю. Заявления были сделаны в ходе его визита в Донецкую народную республику.