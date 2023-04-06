Суд продлил срок задержания водителю, обвиняемому в оскорблении верующих и нападении на полицейских

Приморский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Интигаму Алиеву, сообщила 6 апреля объединенная пресс-служба городских судов. Накануне СК сообщил о предъявлении задержанному обвинений по статьям об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствие настаивает на заключении Алиева под стражу. В свою очередь, защита добивалась продления задержания с целью добыть дополнительные доказательства, которые бы убедили суд в избыточности подобной меры. Суд ходатайство защиты удовлетворил.

Как передает судебная пресс-служба, 23 марта Алиев в ходе дорожного конфликта на Комендантском проспекте недружелюбно высказался о представителях "группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к религии — "христиане". Высказывания носили оскорбительный характер и унижали чувства верующих, полагает следствие.

Вечером 28 марта машину Алиева заметили во дворах Комендантского проспекта инспекторы ГИБДД. Они попытались доставить его в отделение полиции, но тот смог вырваться, при этом избив обоих. Позже он был объявлен в розыск, а 4 апреля задержан в Ленобласти на железнодорожной платформе "Невская Дубровка" при попытке выехать за пределы региона.