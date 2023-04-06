Инфопункты для контрактников появились во всех районах Петербурга

Информационные пункты для желающих записаться контрактниками в ряды Вооруженных сил появились во всех 18 районах Петербурга, заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов в ходе совещания с представителями Минобороны. В штат инфопунктов вошли сотрудники военкоматов, районных администраций, муниципалитетов, полицейские, работники МФЦ и обладатели иных специальностей.

Беглов заявил, что Смольный оказывает помощь командованию ЗВО по набору контрактников. "Правительством города создан оперативный штаб по оказанию содействия командованию округа, разработан план необходимых мероприятий", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Градоначальник уточнил, что работа инфопунктов подчинена принципу "бережливого управления", в соответствии с которым гражданин может без задержек получить необходимые разъяснения, а сотрудники МФЦ помогут с оформлением нужных документов. Позже бумаги переправляются в городской пункт отбора на военную службу по контракту.

Сейчас на базе городского пункта завершается формирование кол-центра по вопросам поступления желающих в армию на контрактной основе.

Ранее в четверг стало известно о том, что жителей Калининградской области начнут обзванивать с предложениями поступить на службу по контракту.