Калининградцев будут обзванивать с предложением записаться в контрактники

Жителей Калининградской области будут обзванивать с предложением устроиться на контрактную службу в армию, сообщил 6 апреля "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регионального правительства. Первый обзвон стартует во второй половине четверга.

Согласно сообщению, Минобороны сейчас активно ищет желающих вступить в ряды армии на контрактной основе. "В рамках информационной кампании будет производиться обзвон жителей нашего региона с предложением заключить контракт. Эти звонки носят информационный характер", — цитирует информагентство заявление пресс-службы правительства области.

Жителей области попросили сохранять спокойствие в связи со звонками. "Речь идет об информировании, решение о посещении военкомата и поступлении на контрактную воинскую службу принимается гражданами добровольно", — подчеркнули в пресс-службе.

Звонки будут поступать калининградцам исключительно с региональных телефонных номеров. Мессенджеры при этом использоваться не будут.

В январе Городской совет Калининграда проголосовал за дополнительную выплату в 2023 году семьям погибших на СВО в размере 200 тысяч рублей. Позже стало известно о реакции областного правительства на жалобы мобилизованных жителей региона.

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