Госдума вернула во второе чтение законопроект о рассылке повесток в военкомат заказными письмами

Депутаты Государственной думы большинством голосов вернули 6 апреля во второе чтение законопроект, касающийся изменений в рассылку гражданам повесток в военкомат. За это проголосовали 309 депутатов при 25 воздержавшихся, отметили "Ведомости".

Законопроект прошел второе чтение в феврале 2022 года, в случае его принятия в третьем чтении он бы ушел на обсуждение в Совет Федерации. В ходе пленарного заседания за откат документа ко второму чтению высказался глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Он объяснил это "необходимостью изменения даты вступления в силу данного законопроекта, которая изначально была 1 апреля 2022 года", передает ТАСС.

Согласно законопроекту, призывники должны будут в течение двух недель после получения повестки являться в военкоматы. Если повестка не пришла в течение половины месяца после начала призыва, подлежащие ему молодые люди обязаны будут сами явиться в военкомат для получения документа.

Помимо этого, норма содержит предложение о рассылке повесток заказными письмами. Такие повестки будут считаться врученными под расписку в день доставки, при этом отказ гражданина от получения письма никакой роли не сыграет.

В первый день апреля в России стартовал весенний призыв. Согласно планам, в ряды армии должны будут призвать 147 тысяч новобранцев, из них три тысячи человек от Петербурга.