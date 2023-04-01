В России стартовал весенний призыв

В России с 1 апреля начался весенний призыв. Согласно опубликованному ранее приказу президента Владимира Путина, в ряды Вооруженных сил собираются призвать 147 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

В Петербурге рассчитывают призвать около трех тысяч человек, следует из слов врио военного комиссара Ильфата Абзалова, произнесенных на заседании городского правительства. Из них 12% должны иметь военно-учетную специальность и еще 20% — иметь высшее образование.

Согласно заявлению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, отправка срочников для несения службы в новые регионы не планируется.

Накануне представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил о том, что повестки военнообязанным планируется рассылать "в электронном виде". Депутат Юрий Швыткин выразил мысль, что получение повестки через "Госуслуги" равнозначно ее вручению лично в руки, позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Болдырев дезавуировал это заявление.

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